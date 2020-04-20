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Источник Правда.Ру

Божена Рынска откровенно рассказала о своем материнстве

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Божена Рынска активно делится с подписчиками соцсетей подробностями своих будней, особенно после того, как она стала матерью Жени. Девочку выносила и родила другая женщина. Зачата она была с помощью генетических материалов 45-летней Рынски и ее покойного мужа Игоря Малашенко.

Недавно она выложила фото, как занималась так называемой арт-терапией, превращала своего друга пластического хирурга в адмирала Колчака. Под этим постом несколько разгневанных комментаторов отметили, что Божене следует больше времени уделять ребенку, а не развлекаться. В ответ бывшая светская львица сделала новую запись.

"Моя роль в семье чуть более папская. Я обеспечиваю выживание: зарплату няне, еду и памперсы ребёнку, дорогие визиты врача. С утра, если ребёнок борется со сном, и явно его побеждает, ее привозят ко мне в гостиную. Я пью кофе и рассказываю Женечке что-то. Вечером, часто, если колики, я беру дочь к себе на живот и успокаиваю. Я караулю дочь, когда бабушка-няня готовит ей есть. И я добываю все детские вещи — от коляски до одежды", — написала Божена.

Она также добавила, что менять памперсы и постоянно караулить ребенка — это не ее прерогатива.

"Для памперсов есть няня, а я должна следить за своим состоянием — не быть раздражённой, быть весёлой, готовить поесть няне и кормить ее. Убирать каждое утро квартиру. (Горничная то на карантине). Главное — я должна побороть приступы депрессии, чтобы ребёнок не чувствовал могильного холода от мертвой матери", — заявила Рынска.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Лариса Гузеева заявила о том, что женщины старше 40 никому не нужны.

Темы божена рынска игорь малашенко
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Божена Рынска откровенно рассказала о своем материнстве
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