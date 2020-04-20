Виторган и Собчак поссорились в Instagram из-за коронавируса

В социальной сети Instagram произошел скандал между Ксений Собчак и её бывшим мужем Максимом Виторганом. Несмотря на развод в 2019 году, они продолжают общаться ради общего сына Платона. Виторган часто комментирует публикации Собчак.

Виторган спросил бывшую супругу, действительно ли она верит в жесткие ограничительные меры, которые были введены на территории России из-за коронавируса. Этот вопрос и спровоцировал перепалку. Некоторые подписчики предположили, что кофликт возник из-за того, что у пары ещё остались чувства друг к другу.