Настя Ивлеева пожертвовала 1,5 миллиона рублей медикам

Блогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам о пожертвованиях, которые она сделала в несколько благотворительных фондов.

"Это видео будет нетипичным для моей страницы, потому что я хочу поговорить с вами о серьезных вещах", — обратилась к поклонникам телеведущая.

По её словам, действительно плохо сейчас приходится не тем, кто сидит дома, а заболевшим, медикам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Поэтому Ивлеева решила пожертвовать 1,5 миллиона рублей в три благотворительных фонда.