Блогер Настя Ивлеева рассказала подписчикам о пожертвованиях, которые она сделала в несколько благотворительных фондов.
"Это видео будет нетипичным для моей страницы, потому что я хочу поговорить с вами о серьезных вещах", — обратилась к поклонникам телеведущая.
По её словам, действительно плохо сейчас приходится не тем, кто сидит дома, а заболевшим, медикам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Поэтому Ивлеева решила пожертвовать 1,5 миллиона рублей в три благотворительных фонда.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.