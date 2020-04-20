Телеведущая Алёна Водонаева сообщила, что "озверела" после того, как прочитала новость о посещении Иваном Охлобыстиным закрытой пасхальной службы в столичном храме.
"Когда спустя месяц самоизоляции я читаю, как обласканный народом актёр-священник Иван Охлобыстин приходит со всей большой семьёй на охраняемую полицией пасхальную службу в храме в самом центре Москвы, я зверею", — написала Водонаева в Instagram.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.