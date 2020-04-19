Миро считает, что у Виктории Бони шизофрения

Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что наблюдает странности в поведении многих российских знаменитостей наблюдает странности в период самоизоляции.

По словам Миро, у Виктории Бони она наблюдает признаки шизофренического расстройства. Ранее Боня рассказывала о пользе аяваски (галлюциногена, который вызывает развитие шизофренического расстройства).

Также знаменитость рассказывала своим подписчикам о всемирном заговоре, массовом чипировании и опасности сетей 5G.