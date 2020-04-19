Кабаков слишком цинично относился к своей же смерти

Друзья известного писателя Александра Кабакова считают его смерть большой потерей для русской литературы, об этом они рассказали в интервью ТАСС.

По словам Русского ПЕН-центра Евгения Попова — Кабаков стал одной из самых важных персон в современной литературе, его творчество отличалось бурной фантазией и легким, увлекательным стилем.

Кабаков скончался в субботу в возрасте 76 лет. По воспоминаниям Попова, писатель не избегал обсуждения его тяжелой болезни в последний год.