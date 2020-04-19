Друзья известного писателя Александра Кабакова считают его смерть большой потерей для русской литературы, об этом они рассказали в интервью ТАСС.
По словам Русского ПЕН-центра Евгения Попова — Кабаков стал одной из самых важных персон в современной литературе, его творчество отличалось бурной фантазией и легким, увлекательным стилем.
Кабаков скончался в субботу в возрасте 76 лет. По воспоминаниям Попова, писатель не избегал обсуждения его тяжелой болезни в последний год.
"Мы довольно цинично все обсуждали — и его болезнь, и его смерть", — рассказал Попов.
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