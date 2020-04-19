Супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обвинила своего мужа в алкоголе и избиении. После этого подписчики актера стали осуждать Прилучного, а заплаканная жена записала видеоролики, на которых рассказала, что целыми днями плачет.
По словам Агаты Муцениеце, благоверный муж ежедневно выпивает, а затем поднимает на нее руку.
"Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно, — сказал артист в прямом эфире в соцсети. — Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте". — заявил артист.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.