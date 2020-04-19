Прилучный прокомментировал обвинения о домашнем насилии

Супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обвинила своего мужа в алкоголе и избиении. После этого подписчики актера стали осуждать Прилучного, а заплаканная жена записала видеоролики, на которых рассказала, что целыми днями плачет.

По словам Агаты Муцениеце, благоверный муж ежедневно выпивает, а затем поднимает на нее руку.