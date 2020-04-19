Здоровье Анастасии Заворотнюк улучшается

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время болеет онкологией, пошла на поправку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, врачи возобновили активное лечение артистики. Сейчас её возят в различные клиники к врачам. Ранее это было невозможно из-за ослабленного иммунитета Заворотнюк.

В клинике вместе с женой проживает её муж Петр Чернышев. Он также сопровождает супругу на приёмы к врачам.