Прилучный прокомментировал избиение Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые прокомментировал слухи об избиении своей жены Агаты Муцениеце. Ранее артист высказывался о своих взаимоотношениях с женой, однако тему рукоприкладства не затрагивал.

Напомним, Муцениеце использовала Instagram-аккаунт своей матери, чтобы рассказать об избиении. Актриса утверждала, что Прилучный стал совсем "неуправляемым" в период самоизоляции и избил её, а затем выгнал из дома.