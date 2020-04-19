Актер Павел Прилучный впервые прокомментировал слухи об избиении своей жены Агаты Муцениеце. Ранее артист высказывался о своих взаимоотношениях с женой, однако тему рукоприкладства не затрагивал.
Напомним, Муцениеце использовала Instagram-аккаунт своей матери, чтобы рассказать об избиении. Актриса утверждала, что Прилучный стал совсем "неуправляемым" в период самоизоляции и избил её, а затем выгнал из дома.
"Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату", — заявил Прилучный.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.