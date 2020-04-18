Муж Бабкиной переживает больше за свою причёску, чем за жизнь супруги

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор рассказал подписчикам в Instagram, что обеспокоен отросшими волосами. Он попросил пользователей соцсети подсказать ему хорошую парикмахерскую.

Напомним, народная артистка России и по совместительству жена Евгения Гора Надежда Бабкина сейчас находится в больнице с пневмонией и фактически борется за жизнь. Медики утверждают, что певица пошла на поправку. Её отключили от аппарата ИВЛ, поскольку теперь она может самостоятельно дышать.