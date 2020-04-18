Пользователи раскритиковали Стриженову в костюме "Барби"

52-летняя актриса и телеведущая Екатерина Стриженова удивила пользователей необычным розовым нарядом в стиле "Барби" — фото в новом образе она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной… когда можно вылезти из норки и пойти на работу!" — написала актриса, красуясь перед подписчиками в ярко-розовом пальто, темных очках и защитной маске с абстрактным рисунком.

Часть пользователей оценила яркий образ звезды, назвав Стриженову восхитительной, красивой и яркой, другие же высказали явное неодобрение и назвали такой наряд перебором.