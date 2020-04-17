Бабкина вынуждена справлять нужду в памперс

Надежда Бабкина, у которой выявили коронавирус, все еще находится под пристальным наблюдением врачей в больнице. Она уже лучше чувствует себя, находится в сознании, но общается только в с помощью жестов, рассказали "СтарХиту" источники.

"Надежде Георгиевне незначительно лучше — дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно в не очень хорошем настроении. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует", — рассказали в клинике.

Раньше у артистки стоял катетер и диурез, сейчас она справляет естественную нужду в памперс. Певица все еще прикована к кровати. Тем не менее терапия дает свои положительные результаты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, диагноз, которые врачи поставили певице, звучит так: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Больше недели Бабкина провела в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких.