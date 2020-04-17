Певица Алена Свиридова призналась, что ушла к любовнику

Певица Алена Свиридова решила, что вышла замуж слишком рано, после измены мужу с любовником.

"Я разрушила его жизнь, а потом от него сбежала. Рано было выходить замуж. Мне было всего 19 лет. Я в какой-то момент испугалась, что моя жизнь никогда больше не поменяется. Я тогда работала школьным учителем по музыке", — рассказала Свиридова в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Свиридова встретила другого мужчину и рассказала об этом своему мужу. Супруг был готов ее простить, но Алена отказалась возвращаться.