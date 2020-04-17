Певица Алена Свиридова решила, что вышла замуж слишком рано, после измены мужу с любовником.
"Я разрушила его жизнь, а потом от него сбежала. Рано было выходить замуж. Мне было всего 19 лет. Я в какой-то момент испугалась, что моя жизнь никогда больше не поменяется. Я тогда работала школьным учителем по музыке", — рассказала Свиридова в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Свиридова встретила другого мужчину и рассказала об этом своему мужу. Супруг был готов ее простить, но Алена отказалась возвращаться.
"Я пришла и сказала: "Сереж, ну вот такая история, конечно, я свинья, ну что я могу сделать? Не убивать же меня теперь?!" Он надеялся, что я вернусь. Я не вернулась", — сказала Свиридова.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.