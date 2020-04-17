Александра Гудкова заподозрили в тайной женитьбе

Юморист Александр Гудков, который недавно заявил о своем намерении сыграть свадьбу летом, на самом деле уже женат, считают поклонники. Они нашли снимки, доказывающие эту теорию.

Так, в соцсетях друзей Александра летом появились фото с некого торжества у моря, на котором у Александра и сидящей рядом с ним девушки одинаковые обручальные кольца. Предполагаемой невестой юмориста стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги. В одном из аккаунтов также есть снимок Гудкова с Гагаринской, на котором пара держится за руки.

"13.07.2019", — гласит подпись под фото. Именно в это день, по-видимому, и состоялась свадьба.

Гудков пока никак не отреагировал на сообщения СМИ.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что Александр Гудков раскрыл некоторые детали личной жизни. Полгода назад он сделал предложение своей второй половине. Раскрывать ее личность он отказался. Однако признался, что очень сильно влюблен в этого человека и готов на все, чтобы сделать его счастливым. Юморист также рассказал, что уже купил обручальные кольца. Свадьба запланирована на лето и может пройти в Юрмале — городе, который очень любит Гудков.