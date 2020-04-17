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Источник Правда.Ру

Васильев: "Я в Коммунарке, но не грущу"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Васильев, историк моды и ведущий шоу «Модный приговор», госпитализирован с пневмонией в подмосковную Коммунарку вслед за своей коллегой по программе Надеждой Бабкиной.

Тесты на коронавирус у Васильева, как он сам рассказал в своем Instagram, отрицательные. Единственное, что немного тяготит эксперта по костюмам, так это то, что «лечение, обладает несколько дурманящими свойствами» и ему «все время хочется спать».

А в целом Васильев воспринимает пребывание в клинике, как некую передышку, возможность читать, слушать музыку и сбросить несколько килограмм:

 
 
 
 
 
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Дорогие друзья! Я благодарю каждого из вас за беспокойство о состоянии моего здоровья, за бесконечный поток добрых пожеланий, который вы с такой любовью обрушили на меня. Ваша поддержка придаёт мне сил! ⠀ ⠀⠀Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами - мне все время хочется спать и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне. Есть и положительный момент. Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали. ⠀ ⠀⠀Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 – 70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи. ⠀ ⠀⠀Но я не грущу – смотрю фильмы, придумываю новые посты для инстаграма, читаю книгу Михаила Мейлаха, посвященную русским балетным танцовщикам в эмиграции и слушаю для поднятия настроения музыку – песни Олега Анофриева, Далиды и Аббы. Но самая веселая песенка, которую я всем рекомендую в момент дурного расположения духа или тоски – это Ding-a-dong, исполненная впервые на Евровидении в 1975 году! ⠀ ⠀⠀От редакции спецпроектов Первого канала мне передали в больницу корзину с фруктами. Поскольку больничное меню фруктов не подразумевает, я очень обрадовался этому гостинцу. Когда увидел апельсин, тут же захотел его съесть. В день позволяю себе один апельсинчик и один банан, и это теперь уже тоже большая радость. ⠀ ⠀⠀Другая радость – вид из окна. Я вчера с восторгом наблюдал за снегопадом за окном. Подумать только - вьюга в середине апреля накануне Пасхи! Не чудо ли? А потом, когда вьюга закончилась, небо вдруг окрасилось малиново-рыжим закатом. ⠀ ⠀⠀Будьте здоровы и берегите себя! Ваш АВ ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict

Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)

Темы коммунарка историк моды александр васильев
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