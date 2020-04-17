Васильев: "Я в Коммунарке, но не грущу"

Александр Васильев, историк моды и ведущий шоу «Модный приговор», госпитализирован с пневмонией в подмосковную Коммунарку вслед за своей коллегой по программе Надеждой Бабкиной.

Тесты на коронавирус у Васильева, как он сам рассказал в своем Instagram, отрицательные. Единственное, что немного тяготит эксперта по костюмам, так это то, что «лечение, обладает несколько дурманящими свойствами» и ему «все время хочется спать».

А в целом Васильев воспринимает пребывание в клинике, как некую передышку, возможность читать, слушать музыку и сбросить несколько килограмм: