Певица Zivert удивила поклонников внешним видом

Певица Zivert (она же Юлия Зиверт) приняла участие в съемках для шоу "Алена, блин!" на YouTube. В интервью артистка рассказала о своем пути к славе, поделилась мыслями про "Евровидение", куда могла бы поехать, а также рассказала немного о себе. В частности, поклонники узнали, что Юлия живет на окраине Москвы, в съемной квартире, с мамой и сестрой.

Тем не менее, большинство раскритиковало поведение Zivert на съемках. Многим оно показалось ненастоящим и наигранным. Кроме того, некоторых удивил образ певицы — она предстала перед камерами в бейсболке и с минимумом макияжа. Из-за этого певицу начали сравнивать внешне с футболистами Дмитрием Тарасовым и Арсением Аршавиным.

Кто такая Zivert?

Певица с этим псевдонимом прославилась в 2017 году. Одним из главных ее хитов стала песня Life. До того как стать певицей Юлия работала стюардессой. Ей 29 лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что фото без макияжа выложила актриса Наталья Бочкарева. Поклонники согласились, что она прекрасно выглядит и без мейка. Фанаты забросали звезду комплиментами.