Ивлеева спародировала фото Бузовой с лапшой

Блогер Настя Ивлеева выложила в Instagram фото-коллаж, напоминающий недавний снимок Ольги Бузовой. Напомним, телеведущая приняла участие в фотосессии с быстрорастворимой лапшой.

"В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом", — так подписала свое творение Ивлеева.

Поклонники Бузовой уже осудили блогера за то, что она "украла" идею Ольги. Тем не менее нашлись и те, кому идея блогера пришлась по душе. Среди них и знаменитости, например, Лолита Милявская и Анна Семенович.

Звездный час Бузовой

Фото в ванной с лапшой Бузова выложила несколько дней назад. Как объяснила сама телеведущая, она сделала это, так как участвует на карантине в челленджах. Например, она уже успела разрезать дорогую сумку от известного бренда и сжечь не менее дорогой костюм. Многие уже раскритиковали Ольгу за то, что она занимается такими глупостями, пока многие люди всего мира испытывают материальные проблемы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что молодая жена Петросяна обрушилась с критикой на Настю Ивлееву. Она назвала блогера "разлагающимся монстром".