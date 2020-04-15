Влад Топалов пожаловался на отсутствие интимных отношений в браке

Супруг Регины Тодоренко сделал неожиданное заявление во время совместного интервью пары Насте Ивлеевой. Певец заявил, что у него уже полтора года не было интимных отношений. Интересно, что примерно в указанный срок в семье звезд появился сын.

Признание прозвучало после того, как Топалов ударил жену током с помощью шокера. Речь ни в коем случае не о домашнем насилии — Тодоренко "досталось" в шутку.

Удивленная телеведущая пригрозила ему тремя месяцами без секса за это.

"Я без секса полтора года!" — воскликнул Топалов.

Такого в прямом эфире никто не ожидал, подписчики уже начали призывать Тодоренко начать исполнять супружеский долг, пока супруг ее не бросил.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Певец и телеведущая познакомились во время работы над спектаклем в 2017 году. Уже в следующем году стало известно о беременности певицы. В начале декабря 2018 года она родила сына. Перед этим событием возлюбленные успели зарегистрировать свои отношения в загсе. В июле 2019 года состоялась праздничная свадебная церемония.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Регина Тодоренко оказалась второй в рейтинге наиболее зарабатывающих в Instagram звезд.