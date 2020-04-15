Оксана Воеводина раскрыла секрет идеальной фигуры

Бывшая жена Мухаммада V, экс-короля Малайзии, Оксана Воеводина активно общается со своими поклонниками в соцсетях. На этот раз она решила поделиться меню для похудения, которое она использует.

Модель не отказывает себе в белковых продуктах, ест мясо, рыбу и даже яичницу. Жирное и жареное старается исключать и готовить все на пару. Тем не менее у нее есть слабости.

"Меня попросили подписчики расписать диету на 21 день, вот расписываю и с ними заодно сижу. Мучное нет, не люблю… а шоколад да, ем", — написала в комментариях под постом Воеводина.

Она также рассказала, что старается уделять время физическим нагрузкам. В спортзал она пока не ходит, занимается дома йогой.

Королевская жизнь Воеводиной

Обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина прославилась во многом благодаря громкому браку с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Вскоре последовал скандальный развод. По данным СМИ, экс-король заподозрил, что ребенок, которого родила Воеводина, не его. После расставания модель вернулась в Россию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что у Оксаны Воеводиной был отек мозга.