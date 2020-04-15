Киркоров назвал Пугачеву музой в ее день рождения

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров необычно поздравил свою бывшую супругу Аллу Пугачеву с днем рождения: 15 апреля Примадонне исполнился 71 год. Об этом сообщает телеканал "360".

В ночь на среду, 15 апреля, певец опубликовал в социальной сети Instagram фотоколлаж с большим портретом Аллы Пугачевой, на которую снизу вверх смотрит сам Киркоров, стоя спиной к зрителю. За его спиной красуются белые крылья.

"С днем рождения, моя муза и вдохновение!" — написал экс-супруг Примадонны в своем посте.

К поздравлению присоединились и другие звезды российского шоу-бизнеса, написав теплые слова в комментариях.