Бузова показала потенциального ребенка от Давы

34-летняя Ольга Бузова выложила в своем Instagram снимок ребенка, который бы мог родится у нее с ее парнем, 27-летним блогером Давой. Чтобы получить фото Ольга воспользовалась специальным приложением, которое обрабатывает изображения двоих людей и с помощью алгоритма создает лицо малыша.

"У нас с Давидом будет ребенок! Когда-нибудь точно будет. Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее", — заявила Бузова.

Телеведущая и блогер

Об отношениях Бузовой и Давы стала в прошлом году. До этого у Ольги довольно долго не было настоящего возлюбленного — в 2016 году она развелась со своим первым мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас Ольга и Дава живут в квартире блогера и заявляют о том, что очень счастливы. Тем не менее некоторые поклонники Ольги уверены, что молодой человек просто пользуется популярностью телеведущей и на самом деле не испытывает к ней искренних чувств.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Ольга Бузова на карантине решила искупаться в ванной с быстрорастворимой лапшой.