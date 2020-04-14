Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры. Интересно, что почти все юридически принадлежит актеру. Если пара не сможет разойтись мирно, Муценидзе рискует потерять многое.

По словам источников, близких к паре, вся недвижимость оформлена на Прилучного по довольно простой причине.

"Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли всегда на Пашу. Не удивляйтесь, это была инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее. К тому же все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой — на очередную покупку", — утверждает одна из подруг актрисы "КП".

По ее мнению, супругам удастся договориться о разделе имущества. Муценидзе с детьми будет жить в квартире, ее муж — в загородном доме.

"Паша не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода. А к нему дети будут приезжать в дом. Детей, семью он содержит полностью", — сообщил источник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Муценидзе обратилась к подписчикам после того, как обвинила Прилучного в насилии.