Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры. Интересно, что почти все юридически принадлежит актеру. Если пара не сможет разойтись мирно, Муценидзе рискует потерять многое.

По словам источников, близких к паре, вся недвижимость оформлена на Прилучного по довольно простой причине.

"Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли всегда на Пашу. Не удивляйтесь, это была инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее. К тому же все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой — на очередную покупку", — утверждает одна из подруг актрисы "КП".

По ее мнению, супругам удастся договориться о разделе имущества. Муценидзе с детьми будет жить в квартире, ее муж — в загородном доме.

"Паша не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода. А к нему дети будут приезжать в дом. Детей, семью он содержит полностью", — сообщил источник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Муценидзе обратилась к подписчикам после того, как обвинила Прилучного в насилии.

Темы павел прилучный агата муцениеце
Новости Все >
Исследование: фламинго любят собираться "компанией друзей"
Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным
Для ВМФ России построят еще одно судно-катамаран
"Зенит" планирует продлить контракт с Дзюбой
Собрание клубов Бундеслиги по возобновлению чемпионата перенесено
Авиаперевозчики подсчитали потери в 2020 году
Мошенник лишил автомобилей 30 жителей Смоленской области
Аршавин назвал ситуацию с зарплатой Кокорина самой интересной
Тихонов о правлении СБР: "Опять вся эта мразь собирается в кучу"
В ОАЭ начнут заключать браки онлайн
Последние материалы
Собрание клубов Бундеслиги по возобновлению чемпионата перенесено
Авиаперевозчики подсчитали потери в 2020 году
Мошенник лишил автомобилей 30 жителей Смоленской области
Аршавин назвал ситуацию с зарплатой Кокорина самой интересной
CALCM - прощание с "Длинной Рукой"
Тихонов о правлении СБР: "Опять вся эта мразь собирается в кучу"
В Бурятии чиновник нанес ущерб государству на 13 миллионов рублей
В ОАЭ начнут заключать браки онлайн
В 2025 году Россия создаст на Луне научную базу
Наркомания — это туберкулез современности
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов
Комментарии
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Где и почему живут дольше всего?
Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Преступность растет в условиях пандемии коронавируса
Путин выступил за "экстраординарные меры" в борьбе с коронавирусом
Стало известно, какую роль сыграл Путин в заключении сделки ОПЕК+
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ