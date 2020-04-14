Народная артистка России Надежда Бабкина всё ещё находится в тяжелом состоянии. Прогнозы медиков относительно её здоровья неутешительные.
Диагноз, которые врачи поставили певице, звучит так: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Сейчас Бабкина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
С больничным персоналом артистка общается исключительно жестами.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.