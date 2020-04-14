Всё ещё в тяжелом состоянии: новая информация о состоянии Бабкиной

Народная артистка России Надежда Бабкина всё ещё находится в тяжелом состоянии. Прогнозы медиков относительно её здоровья неутешительные.

Диагноз, которые врачи поставили певице, звучит так: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Сейчас Бабкина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

С больничным персоналом артистка общается исключительно жестами.