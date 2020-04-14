Дочь Ивана Урганта вызвала ажиотаж снимком с темнокожим бойфрендом

19-летняя дочь Ивана Урганта Эрика, которая сейчас живет в Нью-Йорке, взбудоражила поклонников новыми снимками в компании своего бойфренда Мусы. Это уже не первая совместная фотосессия пары, которую девушка публикует в своем Instagram.

Подписчики оставили более 15 тыс. лайков под снимками. В комментариях они выразили свое восхищение парой.

Первые совместные фото Эрики и Мусы в Instagram вызвали смешанную реакцию у российской публики. Многие не одобрили ее выбора.

Дочь или падчерица?

Эрика является дочерью жены Ивана Урганта, Натальи Кикнадзе. По данным СМИ, когда она стала жить с телеведущим, он удочерил девочку. У Ивана и Наталья есть две совместные дочери - Нина и Валерия. Супруги были знакомы с детства, так как учились в одной гимназии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Лолита поделилась откровенным снимком, который сделала в гримерке перед шоу Ивана Урганта. Певица предстала перед поклонниками в обтягивающем комбинезоне. Многие подписчики заметили, что Лолита похудела. Внешний вид артистки оценили и коллеги по цеху.