Лера Кудрявцева сообщила о потере ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что недавно потеряла ребенка. Он утверждает, что начала испытывать боли в спине и животе. Обратившись к врачу, она узнала, что находится уже на втором месяце беременности.

Кудрявцева захотела оставить ребенка, но выносить его не смогла. Врачи сказали ей, что выкидыш произошёл из-за ослабленности организма от ЭКО и "непростой беременности".