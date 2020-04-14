66-летняя Успенская встретила любовь всей жизни

Любовь Успенская продолжает восхищать поклонников своей энергией и молодостью. На этот раз 66-летняя певица призналась, что у нее появился новый возлюбленный.

"Я Влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь…" — написала Успенская в своем Instagram.

Больше певица не раскрыла никаких подробностей. Подписчики поспешили поздравить артистку и выразить ей слова одобрения и поддержки. Нашлись и те, кто остался в некотором недоумении, так как Успенская до сих пор замужем.

Личная жизнь Любови Успенской

Певица была замужем четыре раза. Последний раз она отправилась под венец в 1989 году с бизнесменом Александром Плаксиным. В том же году родилась дочь Татьяна. Супруги уже не живут вместе, но до сих пор не разведены. Успенская не раз обвиняла мужа в том, что он намеренно рассорил ее с дочерью. Сейчас Татьяна находится вместе с отцом в США, Успенская — в России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что дочь Успенской решила официально сменить имя. По ее словам, его ей присвоил некий шаман.