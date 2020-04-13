Виктория Боня раскритиковала свой внешний вид в 35 лет

Российская телеведущая Виктория Боня заявила, что в 35 лет выглядела намного хуже, чем сейчас, в 40. Виной всему, по ее словам, "провалившиеся глаза". Эстетическую проблему она пыталась решить многими способами, в том числе и инъекциями.

"Несколько лет назад я столкнулась с тем, что у меня просто "провалились" глаза. И я поняла, что даже инъекции, которые я колола под глаза, не справляются с этой задачей. Когда мышцы ослаблены, то сами понимаете, никакие филлеры, никакая блефаропластика, которая натягивает кожу — не смогут убрать эти провалы, потому что они провалены из-за слабых мышц", — написала Боня в своем Instagram.

В результате ей помогли только специальные упражнения, информацию о которых она искала в Сети. Многие подписчицы отметили, что Боня действительно стала лучше выглядеть, и заявили о намерении взять с нее пример и тоже опробовать описанные ею техники.

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