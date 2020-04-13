Самойлова рассказала о своем состоянии после разрыва с Джиганом

Оксана Самойлова заявила, что после расставания с Джиганом находится в поиске себя. На данный момент она хочет узнать, что ей может быть интересно. Дела и заботы привели к тому, что Самойлова забыла, какая она на самом деле. Своими размышлениями на эту тему она поделилась с подписчиками в Instagram.

"Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя) В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну, по крайней мере я так жила и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным). Теперь я могу делать то что хочется мне) Какое странное и давно забытое чувство)", — написала Самойлова. (орфография и пунктуация сохранены - Прим.ред.)

Она также отметила, что, несмотря на все сложности из-за развода с мужем, она нашла в себе силы не впасть ни в депрессию, ни в запой.

Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и рэпер Джиган познакомились в 2010 году. Уже год спустя у пары родилась дочь, в 2012 они поженились. За эти восемь лет брака количество детей увеличилось до четырех. В марте появились слухи о разводе Джигана и Самойловой. Позднее она их подтвердила. Самойлова обвиняет мужа в изменах и неадекватном поведении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ситуацию с разводом Джигана прокомментировала Светлана Лобода.