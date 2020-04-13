Агата Муцениеце прервала молчание в соцсетях и рассказала, что произошло несколько дней назад, когда она использовала Instagram-аккаунт своей матери, чтобы сообщить об избиении Павлом Прилучным.
Она пояснила, что муж выкинул её телефон в окно, поскольку "не просыхал" больше недели. Сейчас она находится с детьми в безопасности и осознаёт свою ошибку.
"Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех!", — написала Агата в социальной сети (орфография и пунктуация автора сохранены - Прим.ред.).
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.