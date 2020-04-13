Муцениеце обратилась к подписчикам после избиения Прилучным

Агата Муцениеце прервала молчание в соцсетях и рассказала, что произошло несколько дней назад, когда она использовала Instagram-аккаунт своей матери, чтобы сообщить об избиении Павлом Прилучным.

Она пояснила, что муж выкинул её телефон в окно, поскольку "не просыхал" больше недели. Сейчас она находится с детьми в безопасности и осознаёт свою ошибку.