"Плебейка": Волочкова ответила Борисовой на обвинения в пьянстве

Анастасия Волочкова решила ответить Дане Борисовой, которая недавно обвинила балерину в пьянстве. Певица предположила, что Волочкова не может самостоятельно справиться с этой проблемой. К такому выводу она пришла из-за "неадекватного поведения" балерины.

Волочкова заявила, что у неё нет времени, чтобы обращать внимание на слова Борисовой. Балерина считает, что певица просто завидует её красоте и фигуре. Саму Борисову Волочкова назвала "мелкой сошкой и плебеем".