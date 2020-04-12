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"Плебейка": Волочкова ответила Борисовой на обвинения в пьянстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова решила ответить Дане Борисовой, которая недавно обвинила балерину в пьянстве. Певица предположила, что Волочкова не может самостоятельно справиться с этой проблемой. К такому выводу она пришла из-за "неадекватного поведения" балерины.

Волочкова заявила, что у неё нет времени, чтобы обращать внимание на слова Борисовой. Балерина считает, что певица просто завидует её красоте и фигуре. Саму Борисову Волочкова назвала "мелкой сошкой и плебеем".

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