Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что научилась жарить шашлыки на самоизоляции. Она опубликовала видео, в котором показала свои новые навыки. Балерина даже призналась, что попробует мясо после его готовности.
Волочкова подчеркнула, что никогда не ест шашлыки и неумела их готовить, однако на самоизоляции она решила научиться.
"В такой ситуации чему хочешь научишься. Я научилась жарить шашлыки. Я их не ем никогда. Правда, здесь курочка есть, в принципе, можно один кусочек, если она не улетит на крыльях любви", - сказала балерина.
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