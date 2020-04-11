Волочкова похвасталась, что научилась жарить шашлыки

Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, что научилась жарить шашлыки на самоизоляции. Она опубликовала видео, в котором показала свои новые навыки. Балерина даже призналась, что попробует мясо после его готовности.

Волочкова подчеркнула, что никогда не ест шашлыки и неумела их готовить, однако на самоизоляции она решила научиться.