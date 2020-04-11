Борис Корчевников не заболел коронавирусом. Об этом сообщила представитель телеведущего и помощница генерального директора канала "Спас".
По её словам, Корчевников находится в хорошем состоянии и сейчас пребывает на самоизоляции с другими сотрудниками телеканала.
Ранее российские СМИ сообщали, что Корчевников прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.