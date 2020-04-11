Известный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить "травлю" людей, у которых был обнаружен коронавирус. В частности он попросил перестать критиковать Льва Лещенко из-за того, что он заразился COVID-19. По мнению продюсера, россияне должны поддержать певца и пожелать ему крепкого здоровья.
"Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чем-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого", - заявил Пригожин.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.