Пригожин попросил прекратить "травлю" Лещенко

Известный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить "травлю" людей, у которых был обнаружен коронавирус. В частности он попросил перестать критиковать Льва Лещенко из-за того, что он заразился COVID-19. По мнению продюсера, россияне должны поддержать певца и пожелать ему крепкого здоровья.