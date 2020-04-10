Юлия Паршута рассталась с гражданским мужем

Певица Юлия Паршута призналась, что рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом по имени Александр. Как оказалось, несмотря на пышную свадьбу, которая состоялась в 2018 году, официально свои отношения пара так и не оформила.

Паршута рассказала, что решение о расставании было обоюдным. Они разошлись еще в конце прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Бывшие возлюбленные не поддерживают общение.

"В чем причина? Разные цели, ряд обстоятельств, неоправданные ожидания и осознание, что вы перестали приносить друг другу счастье", — заявила Паршута изданию "Вокруг ТВ".

Фиктивная свадьба

Певица прославилась благодаря участию в проекте "Фабрика звезд". С Александром она познакомилась за три года до свадьбы, которая, как выяснилось теперь, была ненастоящей. Он непубличный человек, в Сети нет ни его фото, ни информации о том, чем именно он занимается. Паршута называла возлюбленного идеалом мужчины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что актриса Агата Муцениеце раскрыла причину своего развода с Павлом Прилучным.