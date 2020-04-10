Компанию Глюкозы и Максима Фадеева признали банкротом

Киностудия, основанная певицей Глюкозой и продюсером Максимом Фадеевым, признана банкротом, сообщает Telegram-канал Mash. Последний намерен взыскать со своей экс-подопечной и ее мужа-бизнесмена 26 млн рублей.

Компания "Глюкоза продакшн" была основана в 2007 году. В 2015 году она выпустила мультфильм "Савва. Сердце воина", на который было потрачено более 1 млрд рублей. В прокате он собрал только 186,3 млн. Спустя два года компания была признана банкротом и переименована.

Теперь в суд поступило новое заявление о банкротстве фирмы. Ее основатели пока никак не прокомментировали ситуацию.

Фадеев и Глюкоза

Популярность к Наталье Ионовой, выступавшей под псевдонимом Глюкоза, пришла благодаря работе с Максимом Фадеевым, который был ее продюсером. Пик популярности певицы пришелся на "нулевые". В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Пара воспитывает двоих детей.

В марте 2020 года Фадеев заявил о том, что намерен забрать у Чистяковой-Ионовой псевдоним. По его словам, он хочет, чтобы под этим брендом выступал другой человек в другом стиле.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерениях Максима Фадеева создать новую группу "Серебро".