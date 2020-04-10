Ида Галич рассказала о похудении на 15 кг после родов

Звезда Instagram Ида Галич поделилась с подписчиками результатами феноменального похудения после родов. Ей удалось избавиться от 15 кг за два месяца. Но блогер не намерена останавливаться на достигнутом: от возращения в "предродовую" форму ее отделяют еще 7 кг.

Галич не скрывает, что сильно поправилась за время беременности в основном из-за того, что ни в чем себе не отказывала.

"Хочу поделиться… спустя два месяца минус 15 кг и более 10 см в талии, более 10 см ушёл живот, около 8 см потерялись на бёдрах. Я, конечно, сильно разожралась во время беременности, но ни о чем на жалею. Ибо это было лучшее время в моей жизни", — написала в посте Галич.

По словам Иды, добиться еще более впечатляющих результатов она намерена с помощью питания и упражнений. Неделю назад девушка начала заниматься спортом, раньше она не могла этого сделать из-за перенесенного кесарева сечения.

"Хочу, наконец, привести себя в комфортное для себя состояние! Чтобы хоть раз в жизни открыть руки. Это мой самый большой комплекс. Я хочу с помощью спорта и питания, наконец, сделать себя такой, какой я предстаю в своём воображении. Надеюсь, получится!", — заявила она.

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