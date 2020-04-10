Жена актера Павла Прилучного обвинила его в насилии

Агата Муцениеце заявила, что ее супруг Павел Прилучный пытался выгнать ее с детьми из дома. Кроме того, муж выбросил ее телефон. В результате ей пришлось взять мамин, чтобы записать видеообращение ко всем неравнодушным.

Актриса призналась, что не собиралась выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение, но муж не оставил ей выбора. Она хочет, чтобы общественность знала, каков на самом деле Павел Прилучный.

"Пандемия дается плохо. Паша довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате, и я не могу его остановить", — заявила Муцениеце.

Она сообщила, что намерена переехать из общего дома с детьми на квартиру. Сейчас, согласно ее утверждениям, Прилучный большую часть времени проводит в состоянии алкогольного опьянения.

"Пьет, не просыхая, в огромных количествах", — утверждает актриса.

Семейная жизнь Прилучного и Муцениеце

Актеры познакомились во время съемок сериала "Закрытая школа". В 2011 году они поженились. В браке родилось двое детей, сын и дочь. О намерении расстаться пара объявила в феврале этого года. Тем не менее карантин они решили провести все вместе. Поклонники даже надеялись, что актеры помиряться.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Муцениеце назвала истинную причину развода с Прилучным.