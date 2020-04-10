Бывшая жена Гуфа, 35-летняя Айза Анохина, взбудоражила поклонников признанием о своем первом оргазме. Она заявила, что достигла его совсем недавно. Такое откровение удивило общественность, так как звезда уже дважды успела побывать замужем.
Провокационный вопрос Анохиной оставил один из ее фолловеров в Instagram. Ответ она сделала в виде сториз.
"Когда впервые испытала оргазм с мужчиной?" - "Недавно".
Подписчики подозревают, что Анохина сейчас состоит в отношениях с участником нескольких знаменитых телешоу, 29-летним Олегом Майами. Его последней знаменитой пассией была известный блогер Настя Ивлеева.
В феврале Айза Анохина заявила, что разводится после пяти лет брака со своим вторым мужем Дмитрием. По ее словам, супруг не хотел, чтобы она занималась карьерой. Кроме того, отношения осложнились из-за постоянных разборок Айзы с первым мужем, рэпером Гуфом. От обоих мужчин у Анохиной родились сыновья.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Гуф рассказал о депрессии после расставания с певицей Кэти Топурией.
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