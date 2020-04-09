У Стаса Михайлова обнаружился коронавирус

Российский певец Стас Михайлов заявил, что у него обнаружен коронавирус. Артист сделал соответствующее тестирование в домашних условиях. Процесс он записал на видео и выложил в своих соцсетях.

В ролике певец появляется перед подписчиками в маске и с пластиковым тестом. Далее он объясняет принцип его работы. Результат можно интерпретировать по количеству полосок, которые появляются после того, как произошла химическая реакция. Одна полоска — здоров, две — болен коронавирусом, три — уже переболел. Михайлов продемонстрировал на камеру свой образец с тремя черточками, которые указывают на то, что у него был вирус и в данный момент в его организме есть антитела.

"Если Роспотребнадзор подтвердит результаты, я готов сдать свою плазму, чтобы она помогла кому-то", — заявил певец.

Двустороннее воспаление легких

Накануне Михайлов признался, что перенес двустороннюю пневмонию и находился на лечении в подмосковной больнице. Там ему делали три теста на коронавирус, но ни один не показал его наличие в организме.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Стаса Михайлова прооперировал пластический хирург Деми Мур.