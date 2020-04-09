Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

У Стаса Михайлова обнаружился коронавирус

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов заявил, что у него обнаружен коронавирус. Артист сделал соответствующее тестирование в домашних условиях. Процесс он записал на видео и выложил в своих соцсетях.

В ролике певец появляется перед подписчиками в маске и с пластиковым тестом. Далее он объясняет принцип его работы. Результат можно интерпретировать по количеству полосок, которые появляются после того, как произошла химическая реакция. Одна полоска — здоров, две — болен коронавирусом, три — уже переболел. Михайлов продемонстрировал на камеру свой образец с тремя черточками, которые указывают на то, что у него был вирус и в данный момент в его организме есть антитела.

"Если Роспотребнадзор подтвердит результаты, я готов сдать свою плазму, чтобы она помогла кому-то", — заявил певец.

Двустороннее воспаление легких

Накануне Михайлов признался, что перенес двустороннюю пневмонию и находился на лечении в подмосковной больнице. Там ему делали три теста на коронавирус, но ни один не показал его наличие в организме.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Стаса Михайлова прооперировал пластический хирург Деми Мур.

Темы коронавирус стас михайлов
Новости Все >
В США создали "умный" унитаз, который следит за здоровьем человека
Выпускников Татарстана обеспечат бесплатными планшетами
Пивовары выступили за ускорение легализации онлайн-торговли
СК возбудил еще три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе
В Воронеже нетрезвый водитель оказался наркокурьером
У Стаса Михайлова обнаружился коронавирус
На нефтехимическом предприятии под Самарой произошел пожар
Врач объяснил, почему некоторых пациентов с COVID-19 погружают в кому
Россия отправила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы
Гидрометцентр пообещал жителям Москвы похолодание
Последние материалы
В США создали "умный" унитаз, который следит за здоровьем человека
Выпускников Татарстана обеспечат бесплатными планшетами
Пивовары выступили за ускорение легализации онлайн-торговли
СК возбудил еще три уголовных дела из-за фейков о коронавирусе
В Воронеже нетрезвый водитель оказался наркокурьером
У Стаса Михайлова обнаружился коронавирус
На нефтехимическом предприятии под Самарой произошел пожар
Сколько из-за коронавируса потеряли Месси, Роналду, Овечкин и другие звёзды?
Врач объяснил, почему некоторых пациентов с COVID-19 погружают в кому
Россия отправила в Саудовскую Аравию первую партию пшеницы
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Любовь Степушова Коронавирус уничтожает авианосцы США Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллов на миллион
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
Растяжки на теле
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Куда спешит Геннадий Зюганов
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
"Это оскорбляет меня и Путина": еще раз о "корысти" России
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Зачем Россия вернулась в сделку ОПЕК+ по нефти
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
Фильмы ужасов в реале — биооружие США уничтожает создателей
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ