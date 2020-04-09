35-летняя звезда комедийных шоу Марина Кравец родила девочку в одном из роддомов Москвы. Это первый ребенок для артистки и ее мужа, Аркадия Водахова.
Кравец призналась, что роды произошли несколько раньше запланированного срока. Она оказалась в клинике в нужное время только потому, что приехала на обследование. В своем аккаунте в Instagram артистка поблагодарила всех врачей и поделилась впечатлениями от радостного события.
"В общем, выезжали налегке, время-то ещё будет, думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга. Вообще, то, что произошло и, главное, КАК, — это просто фантастика!" — написала Кравец.
Звезда Comedy познакомилась со своим супругом еще во времена участия обоих в КВН. Они поженились в 2013 году. Сегодня Аркадий является креативным продюсером своей жены, создает сценарии.
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