Звезда Comedy Марина Кравец родила дочь

35-летняя звезда комедийных шоу Марина Кравец родила девочку в одном из роддомов Москвы. Это первый ребенок для артистки и ее мужа, Аркадия Водахова.

Кравец призналась, что роды произошли несколько раньше запланированного срока. Она оказалась в клинике в нужное время только потому, что приехала на обследование. В своем аккаунте в Instagram артистка поблагодарила всех врачей и поделилась впечатлениями от радостного события.

"В общем, выезжали налегке, время-то ещё будет, думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга. Вообще, то, что произошло и, главное, КАК, — это просто фантастика!" — написала Кравец.

Звезда Comedy познакомилась со своим супругом еще во времена участия обоих в КВН. Они поженились в 2013 году. Сегодня Аркадий является креативным продюсером своей жены, создает сценарии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что другая звезда Comedy Марина Федункив поразила поклонников заметной потерей веса на карантине.