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Источник Правда.Ру

Звезда Comedy Марина Кравец родила дочь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

35-летняя звезда комедийных шоу Марина Кравец родила девочку в одном из роддомов Москвы. Это первый ребенок для артистки и ее мужа, Аркадия Водахова.

Кравец призналась, что роды произошли несколько раньше запланированного срока. Она оказалась в клинике в нужное время только потому, что приехала на обследование. В своем аккаунте в Instagram артистка поблагодарила всех врачей и поделилась впечатлениями от радостного события.

"В общем, выезжали налегке, время-то ещё будет, думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной ДЕВОЧКИ. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга. Вообще, то, что произошло и, главное, КАК, — это просто фантастика!" — написала Кравец.

Звезда Comedy познакомилась со своим супругом еще во времена участия обоих в КВН. Они поженились в 2013 году. Сегодня Аркадий является креативным продюсером своей жены, создает сценарии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что другая звезда Comedy Марина Федункив поразила поклонников заметной потерей веса на карантине.

Темы роды марина кравец
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