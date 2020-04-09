Роберт Де Ниро оказался главным злодеем Голливуда

Роберт Де Ниро 19 раз за свою карьеру исполнял роль злодеев. Об этом свидетельствую данные исследования портала Guarantor loans. Первый раз образ отрицательного персонажа актер примерил для фильма "Крестный отец-2".

Второе место рейтинга главных злодеев получил шведский актер Петер Стормаре, известный по ролям в фильмах "Плохие парни-2" и "Большой Лебовски". Он перевоплощался в отрицательных персонажей 17 раз. На третьем месте списка - Рон Перлман, воплотивший на экране Хэллбоя.

В рейтинге оказалась лишь одна женщина. Это актриса Сигурни Уивер. Она примеряла образ злодейки семь раз.

Также в список попали такие знаменитости как Джонни Депп, Кевин Спейси, Брюс Уиллис, Джим Кэрри, Хавьер Бардем и многие другие. Все они побывали в шкуре плохих парней минимум семь раз.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что составлен рейтинг наиболее часто матерящихся на экране актеров. Им оказался Джона Хилл. Всего он произнес не менее 376 бранных слов. Второе место этого странного рейтинга занял Леонардо Ди Каприо с 361 ругательством, третье - Сэмюэль Л. Джексон (301).