Лобода прокомментировала развод Джигана и Самойловой

Светлана Лобода, как и многие другие представители российского шоу-бизнеса, следят за историей развода рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Певица рассказала, что довольно хороша знакома с ситуацией, так как ее продюсер осведомлена о реальном положении дел.

"Джиган — бедный мальчик, очень жалко его семью. Я была сильно удивлена этой историей, мы часто пересекались, он казался парнем, который всегда настроен на музыку и карьеру. То, что произошло сейчас, — дикость. Это страшно. У них четверо детей. Можно только посочувствовать и пожелать ему выздоровления, послать тепло этим людям", — заявила Лобода в интервью YouTube-каналу "Алена, блин!".

Напомним, слухи о возможном расставании Джигана и Самойловой появились еще в марте. Позднее сама жена рэпера написала пост, в котором призналась, что намерена подать на развод. Она обвинила мужа в изменах и неадекватном поведении. Джиган за несколько недель до этого проходил лечение в реабилитационном центре.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, какой Самойлова вынесла урок из истории с Джиганом. Многодетная мама заявила, что нужно много работать, чтобы в случае развода "плакать в Бентли, а не на засаленной кухне".