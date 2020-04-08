У Стаса Михайлова диагностировали двустороннее воспаление легких

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию. Лечиться ему пришлось в подмосковной клинике. По словам певца, сейчас он чувствует себя хорошо и находится дома. Членам его семьи удалось не заразиться.

Певец рассказал, что в больнице его лечили антибиотиками и противовирусными препаратами. Он отметил, что симптомы не указывали изначально на воспаление легких. Артист потерял способность к восприятию запахов и вкусов, чувствовал ломоту.

В больнице Михайлов сдал тесты на коронавирус. Все четыре раза результат был отрицательным. Певец обратился к россиянам быть внимательнее к своему здоровью в период пандемии.

"Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, постарайтесь сделать КТ легких. Именно болезнь легких страшна тем, что развивается в данной ситуации быстро. Приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие — нет. Сразу вызывайте скорую", — заявил Михайлов "Стархиту".

Ранее Стаса Михайлова заподозрили в увлечении пластической хирургией. По данным СМИ, он сделал операцию в США.