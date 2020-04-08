Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Лолита Милявская выложила в своем Instagram видео из гримерки передачи "Вечерний Ургант". Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы. Многие подписчики заметили, что Лолита похудела. Внешний вид артистки оценили и коллеги по цеху.

"Как ты похудела! Выглядишь — просто шик", — написала под фотографией певица Валерия.

Среди других знаменитостей, оставивших комплименты в комментариях, засветились Марина Федункив и Ирина Салтыкова.

Сама Лолита так прокомментировала свой внешний вид:

"По-моему, я крутая тетка".

Она также добавила, что комбинезон со стразами собиралась надеть на свой концерт в "Крокусе", который отменился из-за коронавируса.

Сейчас Лолита находится в процессе развода с пятым мужем, тренером по фитнесу, который более чем на 10 лет ее моложе. СМИ сообщали, что он изменял певице. Недавно Лолита призналась, что у нее появился уже новый возлюбленный.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Лолита лишила свою дочь наследства. Из-за особенностей развития она не смогла бы при неблагоприятных обстоятельствах отстоять свое имущество, считает артистка.