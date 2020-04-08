Знаменитая актриса Ирина Горбачева, звезда фильма "Аритмия", считает, что внутренние переживания из-за проблем в отношениях с мужем, актером Григорием Калининым, помогли ей лучше исполнить свою роль в картине Хлебникова. Горбачева призналась, что трудности в личной жизни начались еще во время съемок. Через полгода после выхода фильма она развелась.
Горбачева рассказала в интервью Юрию Дудю, что дважды расходилась с мужем. О том, что это конец, она, по ее словам, поняла, когда муж не пришел домой, а она не испытала никаких эмоций по этому поводу. Кроме того, однажды она узнала, что Калинин ей изменяет с другой актрисой.
"Почему развелась? Наверное, потому что прошла любовь. Что-то умерло, но я не хотела это замечать. Мне кажется, всем людям сложно признаться себе, что ты разлюбил человека, или что вас, на самом деле, мало что связывает", — заявила Горбачева.
Брак Ирины Горбачевой и Григория Калинина продлился три года. Всего пара была в отношениях восемь лет. Сейчас они не общаются.
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