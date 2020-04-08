Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин лишнего веса и серьезных проблем со здоровьем.
Для того, чтобы оставаться здоровым, нужно вести активный образ жизни. Стоит отметить, что три часа подряд, проведенные неподвижно перед монитором компьютера, могут свести на нет эффект от двадцатиминутной зарядки.
Врачи рекомендуют делать стоя то, что до карантина делали сидя.
Британские медики подсчитали, что если каждый день проводить на ногах три часа, то за год можно потратить 30 тысяч ккал, при этом не меняя привычного питания.
Ранее врачи рассказали россиянам о правильном питании во время карантина.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.