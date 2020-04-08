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Источник Правда.Ру

Степаненко обзавелась молодым поклонником

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая жена Евгения Петросяна, 67-летняя Елена Степаненко, привлекла внимание молодого кавалера, сообщили СМИ ее коллеги по съемочной площадке. Мужчина постоянно передает юмористке подарки и цветы. Имени его никто не называет, сообщается, что поклонник Степаненко является бизнесменом.

Источники из окружения телезвезды рассказывают, что кавалер — довольно импозантный мужчина, который на несколько лет моложе ее. Они уверяют, что Степаненко пленила его сердце, и он намерен добиться ее расположения. Сама же бывшая жена Петросяна пока говорит о том, что не готова к новым отношениям. Встречи с кавалером на период самоизоляции она прекратила.

Напомним, Елена Степаненко была четвертой супругой юмориста Евгения Петросяна. Они познакомились в 1979 году, в 1985 поженились. В 2018 году Степаненко подала на развод. Причиной, по слухам, стал роман Петросяна с его молодой помощницей.

До Петросяна у Степаненко был еще один муж, пианист Александр Васильев. Благодаря ему она сделала первые шаги на эстраде

Темы елена степаненко
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