Астролог Володина назвала наиболее уязвимых к коронавирусу людей

Знаменитый телевизионный астролог Василиса Володина составила гороскоп для людей, которых она объединила в группу ME. По ее словам, те, кто родился в указанные временные отрезки, наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом.

В список телеведущей попали люди, которые родились в определенные недели с 1950 до 2019 годы. Астролог не объяснила в подписи под постом в Instagram, по какому принципу она отбирала даты. В нем не говорится о традиционных знаках зодиака.

Всем тем, кто оказался в списке МЕ, Володина призвала быть внимательными при вождении и поездках на транспорте. Кроме того, этим людям стоит застраховать свое имущество, движимое и недвижимое на случай кражи. Что касается коронавируса, то, по словам астролога, члены списка

"меньше других защищены от бронхолегочных заболеваний и должны беречься в текущей ситуации чуть больше".

Володина советует не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

Ранее Pravda.ru писала о прогнозах астрологов об окончании пандемии. Астролог из ОАЭ Ачарья Сандип Бхаргава высказал точку зрения, что пандемия коронавируса завершится после 11 мая.