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Источник Правда.Ру

Астролог Володина назвала наиболее уязвимых к коронавирусу людей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитый телевизионный астролог Василиса Володина составила гороскоп для людей, которых она объединила в группу ME. По ее словам, те, кто родился в указанные временные отрезки, наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом. 

В список телеведущей попали люди, которые родились в определенные недели с 1950 до 2019 годы. Астролог не объяснила в подписи под постом в Instagram, по какому принципу она отбирала даты. В нем не говорится о традиционных знаках зодиака.

Всем тем, кто оказался в списке МЕ, Володина призвала быть внимательными при вождении и поездках на транспорте. Кроме того, этим людям стоит застраховать свое имущество, движимое и недвижимое на случай кражи. Что касается коронавируса, то, по словам астролога, члены списка

"меньше других защищены от бронхолегочных заболеваний и должны беречься в текущей ситуации чуть больше".

Володина советует не паниковать и соблюдать меры предосторожности. 

Ранее Pravda.ru писала о прогнозах астрологов об окончании пандемии. Астролог из ОАЭ Ачарья Сандип Бхаргава высказал точку зрения, что пандемия коронавируса завершится после 11 мая.

Темы астролог коронавирус василиса володина
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