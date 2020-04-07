Гуф рассказал о жизни после расставания с Кети Топурией

Рэпер Гуф признался, что на протяжении полугода после расставания с певицей Кети Топурией слушал песни группы "А'Студио", солисткой которой она является, и плакал. Депрессия затянулась на полгода. Это состояние вдохновило музыканта на новый альбом, который он готовится вскоре представить.

Гуф не скрывает, что причиной расставания стала его зависимость от запрещенных веществ. По словам рэпера, Кети стала первой женщиной, которая его бросила. Он признается, что до сих пор не может пережить это.

"Возможно, если бы мне было лет 25, я бы просто перелистнул страницу и начал двигаться дальше. За сорок лет не было такого, чтобы мне кто-то изменил или послал меня, а тут такое", — заявил артист.

Рэпер заявляет, что недавно в очередной раз попытался победить зависимость от наркотиков. Он уже много раз проходил лечение, но все равно возвращался к пагубной привычке.

Гуф и Кети Топурия долгое время были друзьями, в 2017 году они стали встречаться. Сейчас певица нашла нового возлюбленного.

Ранее Pravda. ru сообщала, что Гуф вызвал шквал критики со стороны защитников животных из-за видео, опубликованного в своём видеоблоге. Исполнитель прогуливался со своим псом и наткнулся на соседского лабрадора, а затем решил натравить свою овчарку на соседскую собаку.