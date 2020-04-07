Филипп Киркоров рассказал о своем первом сексуальном опыте

Филипп Киркоров поделился впечатлениями о своем первом сексуальном опыте. Он не назвал, с кем он его разделил и сколько ему на тот момент было лет. Тем не менее впечатления — не самые приятные — он сохранил на всю жизнь.

"У меня с этим история вообще жуткая, страшная, фильм ужасов. Это было ужасно", — заявил Киркоров во время интервью в прямом эфире Instagram.

А вот про первый поцелуй король российской эстрады рассказал больше подробностей. По его словам, он произошел, когда Киркоров учился в 9 классе. Свой первый поцелуй он подарил девушке по имени Марина.

В другом интервью Киркоров признался, что разочаровался в женщинах. По его словам, на своих возлюбленных он тратил миллионы, но ничего не получил взамен. Сейчас он свободен и даже рад этому.

Единственной женой Киркорова была Алла Пугачева. Они развелись после 10 лет брака в 2005 году. О других возлюбленных певца точной информации нет.

Ранее Pravda.ru писала о том, что Киркоров купил новый наряд за 20 млн рублей.